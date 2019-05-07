غاضبه ترمي رئيس الوزراء الأسترالي ببيضه

تلقى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، هجمه ببيضه من محتجه كانت في الجوار

وتناقلت وسائل إعلام إسترالية، مقطعا مصورا للهجوم، وظهر فيه فتاة قالوا إنها تبلغ من العمر 24 عاما، وكان بيدها علبة مليئة بالبيض، ضربت بإحداها رأس موريسون، خلال حديثة مع سيدات برابطة المرأة الريفية خلال فعالية اجتماعية نسوية بمدينة نيوساوث ويلز.

ومن حسن حظ موريسون، أن البيضة لم تكسر بعد أن أخطأت رأسه، لكن حرسه تدخل على الفور، وقام بطرح المهاجمة أرضا، ثم اعتقلها على الفور وإخراجها من المكان.

وقالت شرطة نيوساوث ويلز في وقت لاحق: إن المحتجة احتجزت، ووجهت لها تهمة الاعتداء العام، وحيازة الحشيش المخدر، بعد العثور على كمية منه داخل حقيبتها.

وهذه ليست الحادثة الأولى في أستراليا، لضرب السياسيين بالبيض وكانت التقطت عدسات الكاميرات، مشهدا لفتى في السابعة عشرة من عمره، وهو يضرب نائبا أستراليا، أثارت تصريحاته حول المسلمين غضبا، ببيضة على رأسه أثناء حديثه لوسائل الإعلام الشهر الماضي.

وكانت وسائل الإعلام تناقلت حديثا للنائب، فراسر أنينغ، ألقى فيه باللائمة على المهاجرين من المسلمين، بعد حادث نيوزيلندا الأرهابي، فقام الفتى بضرب النائب ببيضة على رأسه، ما دفع الأخير إلى توجيه ضربة له على وجهه.

واحتجزت الشرطة الفتى لفترة وجيزة قبل أن تعود وتطلق سراحه.