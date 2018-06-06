غالبية المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين في رمضان

قيام شبان بالهجوم على شخصين بشبهة الإفطار العلنى في إحدى القرى المغربية.

كشف استطلاع للرأى، نشرته صحيفة "الإيكونومست"، اليوم الأربعاء، أن غالبية المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين علنا في شهر رمضان، إذ دافع 68% من المشاركين في استطلاع رأي عن ضرورة إنزال العقاب بالمفطرين جهرا وقت الصيام، بينما عبر 22% عن رفضهم ذلك.

ويعاقب الفصل 222 من القانون الجنائى المغربى الإفطار جهرا خلال شهر رمضان، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة وعشرين درهما (12 يورو).

وأثير موضوع الإفطار العلنى في رمضان قبل أيام، عقب قيام شبان بالهجوم على شخصين بشبهة الإفطار العلنى في إحدى القرى المغربية.