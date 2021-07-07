غالبيتها في حلب: تعرف على توزع القواعد الاجنبية في سورية

كشفت دراسة أجراها مركز "جسور" للدراسات، أن عدد القواعد والنقاط الأجنبية في سوريا، وصل إلى رقم قياسي لأول مرة قي تاريخ سوريا الحديث.

وأكّدت الدراسة التي أجراها المركز بالتعاون مع منصة "إنفورموجين" لتحليل البيانات أن عدد القواعد ونقاط القوات الأجنبية في سوريا وصل منتصف العام الحالي إلى 514 نقطة وقاعدة.

108 قواعد اجنبية في سورية

وأحصيت وجود 108 من القواعد العسكرية الأجنبية في سوريا، فيما بلغ عدد قواعد العمليات 25، وعدد القواعد الأمنية 2، وعدد النقاط العسكرية 313، وعدد النقاط اللوجستية 22، وعدد نقاط المراقبة 18.

وبحسب المركز فإنّ محافظة حلب تحتوي على أكبر انتشار عسكري للقوّات الأجنبية في سوريا، بعدد يصل إلى 121 قاعدة ونقطة،

- إدلب 71 نقطة

- درعا 57 نقطة

- ريف دمشق 50 موقعاً

- دير الزور بـ 39 نقطة

- حمص 38 نقطة

- حماة 34 نقطة

- الحسكة 32 نقطة

- الرقّة 22 نقطة

- القنيطرة 20 نقطة

- السويداء 13 نقطة

- اللاذقية 12 موقعاً

- دمشق 4 مواقع

- طرطوس بموقع واحد.