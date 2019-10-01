غانتز يلغي المفاوضات مع نتانياهو حول تشكيل الحكومة

المفاوضات كانت بمثابة الفرصة الاخيرة امام نتنياهو لتشكيل حكومة يعول عليها كثيرا في ان تنقذ مستقبله السياسي، وكذلك تنجيه من محاكمات عسيرة في اتهامات الفساد التي تطارده منذ سنوات.

أعلن حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس الثلاثاء إلغاء محادثات كانت مقررة الأربعاء مع حزب ليكود اليميني للتباحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية في اسرائيل تتيح إخراج البلاد من المأزق السياسي الذي وصلت إليه.

وكان من المقرر أن يلتقي ممثلو حزب ليكود الذي يترأسه بنيامين نتانياهو بممثلي حزب "أزرق أبيض" الوسطي نهار الأربعاء، على أن يعقب ذلك لقاء ثنائي مساء اليوم نفسه بين نتانياهو وغانتس.

لكن الفريق المفاوض باسم حزب "أزرق أبيض" أعلن إلغاء اجتماعات الأربعاء مع ليكود في ختام اجتماع عقد بين ممثلين عن الطرفين مساء الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن الحزب الوسطي "أن الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة. وبالتالي لن يعقد أي اجتماع الأربعاء".

وتابع "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه"، مضيفا أن اللقاء الذي كان مقررا مساء الأربعاء بين غانتس ونتانياهو ألغي أيضا.

ولم يوضح حزب "أزرق أبيض" ماهية الشروط التي يعتبر أنها يجب أن تتوفر لعقد إجتماع، لكن المعروف أنه يعتبر أن نتانياهو لا يمكن أن يترأس حكومة قبل تسوية مشاكله مع القضاء، وبأنه لا يستطيع أن يمثل مجمل الأحزاب اليمينية والدينية في المحادثات بل ليكود وحده.

ومن المقرر أن يستمع النائب العام في اسرائيل الى محامي نتانياهو الأربعاء ليقرر خلال الاسابيع القليلة المقبلة ما اذا كان سيوجه اليه أو لا اتهامات "اختلاس" و"فساد" و"سوء استغلال الثقة" في مسائل عدة.

وسارع حزب ليكود الى التعليق على هذا الموقف في بيان صدر عن المتحدث باسمه يؤكد أن الحزب "فوجىء بقرار حزب +أزرق أبيض+ ضرب المفاوضات وإلغاء اللقاء الذي كان مقررا غدا بين رئيس الحكومة نتانياهو وغانتس إضافة الى اللقاء التمهيدي بين فريقي المفاوضات".

كما اتهم البيان أطرافا في الحزب الوسطي برفض تناوب نتانياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.

وختم بيان ليكود بالقول "يدعو رئيس الحكومة نتانياهو مجددا بيني غانتس الى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه الى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدا كما كان مقررا".

