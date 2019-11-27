غانتس: إسرائيل قد تذهب إلى انتخابات ثالثة

قال رئيس تحالف “أزرق أبيض” عضو الكنيست بني غانتس إن إسرائيل قد تذهب إلى انتخابات ثالثة خلال أقل من سنة بسبب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة “أزرق أبيض” في الكنيست (الاثنين)، أن السبب الوحيد لاتجاه إسرائيل نحو انتخابات ثالثة هو سعي نتنياهو للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة من أجل محاربة لوائح الاتهام ضده. وأكد أن 119 عضواً في الكنيست لا يريدون إجراء انتخابات وهناك عضو واحد هو رئيس الليكود نتنياهو يجرّ البلاد بأكملها إلى انتخابات مكلفة وغير ضرورية.

وتكلم في الاجتماع أيضاً عضو الكنيست يائير لبيد فاتهم نتنياهو بالتحريض على العنف في جهوده لإدانة لوائح الاتهام ضده. وأضاف أنه في أي بلد في العالم لا يمكن لشخص مثل نتنياهو خسر الانتخابات ويواجه 3 اتهامات خطرة بالفساد ويحرّض على العنف أن يبقى حتى يوماً واحداً في منصبه.

يذكر أن كلاً من نتنياهو وغانتس فشلا في تأليف حكومة بعد انتخابات 17 أيلول/سبتمبر الفائت، وفي إثر ذلك انتقل تفويض تأليف الحكومة الجديدة إلى الكنيست الذي مُنح مهلة مدتها 21 يوماً يحصل خلالها عضو كنيست يمكنه جمع دعم أغلبية من 61 عضو كنيست على فرصة لتشكيل ائتلاف ويصبح رئيساً للحكومة. وإذا لم يتمكن أي عضو من أعضاء الكنيست من الحصول على 61 صوتاً في ختام هذه المهلة التي تنتهي في منتصف ليلة 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فستذهب إسرائيل إلى انتخابات ثالثة.

المصدر: صحيفة معاريف الاسرائيلية