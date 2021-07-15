غانتس: حيازة إيران لأسلحة نووية أكبر تهديد لإسرائيل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني أنه لا يوجد لدى اسرئيل سوى توسيع بناء القوة، ومواصلة الاعتماد على العنصر البشري وتكييف الأدوات والبرامج، مقابل تسلح إيران بالسلاح النووي.

واعتبر غانتس خلال كلمته في احتفال عسكري بقاعدة ديان في منطقة "جليلوت" قرب تل أبيب أن التهديد الأكبر لإسرائيل يتمثل في حيازة إيران لأسلحة نووية، ما يتطلب منها أزيادة الاستعداد وتوسيع بناء القوة"

وتابع قائلا "كل التهديدات تتطلب منا الإسراع وزيادة استعدادنا لإنجاز مهمتنا" خاصة أن الشرق الأوسط يمر "بتغير جذري". خاصة فيما يتعلق بتفكك لبنان، والتهديدات من سوريا، إلى جانب التموضع (الإيراني) فيها.

ونقلت قناة "كان" الرسمية، عن طلب الجيش الإسرائيلي مليارات إضافية في ميزانيته المقبلة للتحضير لهجوم على إيران، كما طالب الجيش خلال مفاوضات أولية حول الميزانية مع وزارة المالية بإضافة مليارات الشواكل من أجل تعزيز والحفاظ على القدرات الهجومية ضد إيران".

وتستعد إسرائيل لاحتمال عدم تمكن القوى العظمى من التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران خلال الفترة القادمة، وبحسب التقديرات الإسرائيلية الحالية، فإن إيران على بعد أقل من عام من امتلاك أسلحة نووية، وفق ذات المصدر.