غانتس يغازل حماس وفتح تتهمها بافشال المصالحة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة بالتزامن مع اتهامات كالتها حركة فتح لغريمتها الانقلابية بافشال المصالحة

وأعرب غانتس ، وفق هيئة البث الإسرائيلي الليلة الماضية، عن الاستعداد لتحسين أوضاع السكان في القطاع.

وجاءت تصريحات غانتس خلال لقائه أمس مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وقال غانتس، إن إسرائيل مستعدة إلى تسوية شريطة التوصل إلى تفاهمات على هدوء بعيد المدى، وإعادة رفات الجنديين الإسرائيليين والمواطنين اللذين تحتجزهما حماس.

وشكر غانتس المبعوث الأممي على مساهمته في استئناف التنسيق الأمني والمدني بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية.

افشال المصالحة

الى ذلك قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، مساء يوم الاثنين، إن حركة حماس أفشلت جولة الحوار الأخيرة في القاهرة.

وأوضح فتوح، خلال حديثه لبرنامج ملف اليوم عبر "تلفزيون فلسطين"، أن المسؤول عن تعطيل المصالحة قيادة حماس في غزة وليس الخارج.

وتابع: "لدينا لوم كبير على الفصائل الفلسطينية التي تتفرج علينا للأسف، ولا تشارك بجدية في قضية المصالحة".

وفي وقت سابق اعلن جبريل الرجوب ان حماس تراجعت عن الاتفاقيات فيما بينهما ووضعت شروطا جديدة لعملية الانتخابات