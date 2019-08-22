غداة اشتباكات عنيفة.. هدوء حذر في طرابلس

يسود هدوء حذر صباح الخميس، في محاور القتال المحيطة بالعاصمة الليبية طرابلس، غداة اشتباكات عنيفة بين قوات خليفة حفتر، وقوات حكومة “الوفاق الوطني”، خلفت قتلى وجرحى.

وتشهد محاور القتال هدوءا حذرا بعد يوم من تجدد المواجهات في محور منطقة “السبيعة” (جنوب العاصمة) وإحراز قوات “الوفاق” تقدما، بحسب المركز الإعلامي التابع لها.

وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، شن الطيران الحربي التابع لقوات حفتر، ضربات جوية على طريق المطار، دون معرفة الخسائر التي تسببت بها تلك الضربات.

والأربعاء أعلنت القوات التابعة لحكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة “السبيعة” جنوب طرابلس، ومقتل 7 من مقاتليها، و25 عنصرا من قوات حفتر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التي أطلقتها حكومة “الوفاق” للتصدي لهجوم حفتر على طرابلس منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال المجعي إن “القوات سيطرت على أهم التمركزات بالمنطقة، فيما تتمركز قوات حفتر، حاليا، في الأحياء السكنية، ولذلك تتعامل معها قوات الوفاق بحذر لوجود مدنيين”.

وأوضح أن العملية العسكرية الحالية “تعتبر تمهيدا للعملية الكبرى”، دون تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر، أن السبيعة تعد منطقة استراتيجية، بالنظر إلى وقوعها على طريق الإمدادات الرئيسية بين مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) نحو جبهات القتال جنوبي طرابلس.

والسيطرة على السبيعة، يعني عسكريا، محاصرة قوات حفتر المتقدمة جنوبي طرابلس، وقطع الإمدادات عنها، كما يسهل لقوات “الوفاق” السيطرة على مطار طرابلس القديم.