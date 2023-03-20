غدر الأصدقاء.. كويتي يقتل صديقه ويرميه في الصحراء

البوابه - أقدم مواطن كويتي على قتل صديقه ومن ثم القاء جثته في منطقة صحراوية، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للسلطات الأمنية.

وقام كويتي بتسليم نفسه إلى مخفر أم الهيمان بعد قتل صديقه، حيث قال الجاني للضابط إنه قتل صديقا له مبديا استعداده للإرشاد عن المكان الذي حدثت به الواقعة، وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

وعثرت الأجهزة الأمنية فعلا على الجثة في بر مشروع الدائري الثامن بعد أن خرجت معه إلى مكان الواقعة، للبحث عن الجثة.

وتم إبلاغ النيابة والأدلة الجنائية بالحادثة في الوقت الذي تتحرى في المباحث عن أسباب الجريمة دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل بشأن الجاني أو الضحية أو سبب الجريمة.



