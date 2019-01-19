غراهم: على ترامب إبطاء سحب القوات من سوريا

السناتور الجمهوري لينزي غراهام

أعرب السناتور الجمهوري لينزي غراهام عن أمله في أن يبطئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سحب القوات الأمريكية من سوريا، حتى القضاء التام على تنظيم "داعش".

وقال غراهام في تصريح للصحفيين من أنقرة، إنه يعتقد أن "رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دنفورد وضع خطة مع أنقرة لنقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية بعيدا عن تركيا".

وأعلنت الولايات المتحدة في 19 ديسمبر الماضي عن بدء انسحاب قواتها من سوريا، لكنها أكدت مرارا على ضرورة عدم استهداف القوات التركية حلفاءها الأكراد، حتى هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير تركيا اقتصاديا إذا أقدمت على ضرب "وحدات حماية الشعب" الكردية.

ولاحقا ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه توصل مع ترامب خلال الاتصال الهاتفي الأخير إلى تفاهم حول تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا لمنع التصعيد في المنطقة.