غرب أوروبا تحت رحمة العاصفة "سيارا"

تضرب العاصفة سيارا شمال غرب أوروبا الأحد، خصوصا بريطانيا، وسط خشية من وقوع أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء، وألغيت تحسبا لذلك رحلات جوية وبحرية بين فرنسا وانكلترا وأجّلت مباريات في ثلاثة بلدان.

أعلن في فرنسا تنبيه برتقالي في 42 مقاطعة في شمال البلاد، الأكثر عرضة لخطر العاصفة، ودعي السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار.

أما في بريطانيا، البلد الأكثر تضررا من هذه العاصفة، فقد اضطرب النقل الجوي والبحري وعبر القطار نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية الأحد تنبيها أحمر في انكلترا وويلز نتيجة الرياح، يستمر حتى الساعة التاسعة ليلا (محلي وت.غ).

وقالت الهيئة إنها تتوقع تعرض السكان لأضرار، بينها انقطاع ممكن للكهرباء وفيضانات، وحذرت من خطر المخلفات التي تحملها الرياح.

وبالفعل، انقطعت الكهرباء عن 92 ألف منزل، وفاضت بعض مجاري المياه.

وسجلت الهيئة في قرية ابردرون في ويلز (شمال) هبوب رياح بلغت سرعتها 150 كلم في الساعة.

وجرح ثلاثة أشخاص في مدينة برث الاسكتلندية نتيجة انهيار جزء من سقف حانة.

وألغيت عشرات الرحلات الجوية أو ارجئت. وعرضت الخطوط الجوية البريطانية على المسافرين القادمين أو المغادرين من مطارات لندن الأحد امكان تأجيل رحلاتهم. وألغت شركة فيرجن اتلانتيك عدة رحلات انطلاقا من مطار لندن هيثرو الأكبر في البلاد.

-اضطراب حركة النقل-

نصحت شركة نيتوارك رايل، المالكة لشبكة قطارات بريطانية، بعدم التنقل بالقطار الأحد إلاّ في حال كان ذلك "ضرورة قصوى"، وحذرت من امكان اضطراب حركة النقل حتى صباح الاثنين.

وقلّصت عدة شركات نقل أخرى وتيرة وسرعة القطارات، كما ألغيت عدة رحلات في اسكتلندا.

وانقطعت العبّارات العاملة في بحر المانش، بين مدينتي كاليه الفرنسية ودوفر البريطانية، عن العمل ظهر الأحد و"حتى اشعار آخر".

وأدت العاصفة أيضا إلى تأجيل عدة مباريات كرة قدم في المملكة المتحدة، ومباراة اسكتلندا وانكلترا في بطولة الأمم الست لريغبي السيدات، وسباقات خيول، وغيرها.

وأغلقت الحدائق الملكية، كما تغيّبت الملكة اليزابيث الثانية الأحد عن الاحتفال التقليدي في قصرها في ساندريغهام.

أما في ايرلندا التي أعلنت تنبيها برتقاليا وتهددها فيضانات في المناطق الساحلية، فقد انقطعت الكهرباء عن 10 آلاف منزل وقرية وشركة.

وكشف مساء السبت عن الغاء حفل إعلان مدينة غالواي البريطانية (غرب) عاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2020، كما حذرت شركة اير لينغس الجوية من احتمال تأخر رحلات وإلغاء أخرى.

وتأثر النقل الجوي في بلجيكا أيضا، اذ الغيت نحو 60 رحلة في مطار بروكسل.

وأعلن تنبيه برتقالي الأحد مع ارتفاع خطر حدوث أضرار في كامل البلاد. وأغلقت الغابات والمنتزهات في بروكسل يومي الأحد والاثنين، كما أعلنت رابطة كرة القدم تأجيل مباريات كانت مقررة الأحد.

-خطر أمواج عالية-

في ألمانيا، ألغت مطارات فرانكفورت وميونخ وكولونيا وهانوفر رحلات.

ويمكن أن تتواصل هذه الصعوبات إلى الاثنين، وقد أعلنت سلطات الأرصاد الجوية الألمانية تنبيها يستمر إلى الساعة السادسة مساء (الخامسة ت.غ) من يوم الاثنين.

وتأثرت خطوط قطارات شمال البلاد، حيث الغيت رحلات قطارات اقليمية.

وأعفت لوكسمبورغ تلاميذ المدارس الحكومية من الحضور الاثنين، بسبب خطر حدوث عاصفة قوية.

وفي فرنسا، ينتظر هبوب رياح تصل سرعتها الى 140 كلم في الساعة، وأعلن تنبيه برتقالي في شمال البلاد.

ودعت أقاليم منطقة اوت دو فرانس السكان إلى خفض تنقلاتهم وتجنب التجول في الغابات بسبب مخاطر سقوط الأشجار، خصوصا في اقليم سوم، وتجنب الذهاب إلى السواحل بسبب مخاطر حدوث "أمواج عالية".

واشارت المنطقة الى "اضطرابات ممكنة في شبكة النقل المدرسي وداخل المدن".

وأغلقت المنتزهات والحدائق في مدينتي ليل وبولوني سور مير طوال الأحد. أما الرصيف البحري الغربي في مدينة كالي، وهو منطقة مفضلة للمتنزهين، فأغلق منذ مساء السبت.

