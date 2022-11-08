غرق سفينة تابعة للبحرية العراقية في قاعدة أم قصر

نقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر أمني قوله ان سفينة عسكرية عراقية غرقت مساء الثلاثاء، في قاعدة أم قصر البحرية بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، "نتيجة الإهمال".

واوضح المصدر ان السفينة غرقت في مياه الخليج عند قاعدة أم قصر البحرية، مشيرا الى انها تتبع إلى كتيبة زوارق الدورية الأولى.

وقال ان الحادث نجم عن “إهمال آمر الكتيبة”.

وكانت السفينة مهددة بالغرق منذ نحو ثلاثة اشهر جراء تسرب الماء إليها، وكنتيجة للاهمال وعدم معالجة سبب التسرب، زاد منسوب المياه في السفينة الى الحد الذي جعلها تغرق بالكامل، وفقا لما بينه المصدر.

ولم تنجم عن الحادث اية خسائر بشرية، حيث ان السفينة كان جرى اخلاؤها من كوادرها البشرية قبل غرقها.

وقال المصدر الامني انه تم استدعاء آمر الكتيبة للتحقيق "لمعرفة أسباب إهماله وتجاهله التحذيرات".