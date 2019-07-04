غرق عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية

أفاد الهلال الأحمر التونسي بغرق زورق يحمل عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية.

وأكد الهلال الأحمر التونسي، أن 70 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب مساء الأربعاء في البحر قبالة تونس، لافتا إلى أن 4 ناجين أبلغوا خفر السواحل الخميس أن المركب غرق عند ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس.

ومع تحسن الأحوال الجوية في حوض المتوسط تزداد حركة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا وتونس والمغرب، في وقت تزداد دول الاتحاد الأوروربي تشددا إزاء الهجرة.

يأتي ذلك، تزامنا مع رفض السلطات الإيطالية استقبال مهاجرين موجودين على متن سفينة تابعة لمنظمة "سي واتش" الألمانية، التي أنقذت الأسبوع الماضي 53 مهاجرا من قارب مطاطي أمام سواحل ليبيا، ورست عنوة أمام السواحل الإيطالية التي أصدرت مؤخرا قانونا يجرّم المنظمات التي تنقذ المهاجرين.