غرق قارب بأمريكا محمل بطن ونصف الطن من المواد السامة

البوابه - غرق قارب "صندل" يحمل 1.4 ألف طن من الميثانول لغرق جزئي في سد على نهر أوهايو بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن تضرر 10 صنادل، سبق أن تم فصلها عن زوارق القطر.

وقامت السلطات المعنية بإغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة، فيما أكد سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إغلاق البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية، بحسب بيان أصدره، ولم تحدد السلطات الأمريكية سبب الحادث بعد حتى الساعة.

🚨#BREAKING: Multiple Emergency Response Teams has been Deployed to Address Submerged Barge Carrying 1,400 Tons of Toxic Methanol in the Ohio River



📌#Louisville | #Kentucky

⁰A major incident has taken place in the Ohio River near Louisville, Kentucky, requiring multiple… pic.twitter.com/swXQD8c5Zk — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 29, 2023



