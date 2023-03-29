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غرق قارب بأمريكا محمل بطن ونصف الطن من المواد السامة

تاريخ النشر: 29 آذار / مارس 2023 - 06:27
تسرب مواد سامة في نهر أوهايو بولاية كنتاكي بأمريكا (لقطة شاشة)
تسرب مواد سامة في نهر أوهايو بولاية كنتاكي بأمريكا (لقطة شاشة)

البوابه - غرق قارب "صندل" يحمل 1.4 ألف طن من الميثانول لغرق جزئي في سد على نهر أوهايو بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن تضرر 10 صنادل، سبق أن تم فصلها عن زوارق القطر. 

وقامت السلطات المعنية بإغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة، فيما أكد سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إغلاق البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية، بحسب بيان أصدره، ولم تحدد السلطات الأمريكية سبب الحادث بعد حتى الساعة.

 


 


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