غرق مركب للمهاجرين يقل 30 شخصا قبالة غرب تركيا

قالت وكالة "إخلاص" التركية، الاثنين، إن مركبا يقل مهاجرين غرق قرب مدينة بودروم قبالة الساحل الغربي لتركيا.



وذكرت أن الركب غرق عندما كان متوجها إلى جزيرة كوس اليونانية، فيما تمكن المواطنون الأتراك ورجال الشرطة من إنقاذ 20 لاجئا كانوا على شاطئ البحر.



وغرق اللاجئون وعددهم 30 شخصا على متن قارب ليفي طوله 6 أمتار، على بعد 50 مترا من الشاطئ.



وتمكن المواطنون والشرطة من إنقاذ أربعة نساء وخمسة رجال وثلاثة أطفال كانوا في حالة إغماء ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بودروم ستيت.



ولم يعرف حتى الآن فيما إذا كان هناك قتلى.