غرق 13 سيدة بينهن حوامل على شواطئ ايطاليا

قتلت 13 امرأة بينهن حوامل وفقد عشرة أشخاص إثر غرق زورق مهاجرين ليلة الأحد الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بحسب ما أفاد خفر السواحل الإيطاليون. وقد يكون هناك ثمانية أطفال وعدد آخر من النساء الحوامل بين المفقودين، وفقا لبعض الشهود.

أعلن خفر السواحل الإيطاليون انتشال 13 جثة تعود لنساء بينهن حوامل وبقاء نحو عشرة أشخاص في عداد المفقودين إثر غرق زورق مهاجرين ليلة الأحد الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقل بعض الشهود أنه قد يكون هناك ثمانية أطفال وعدد آخر من النساء الحوامل بين المفقودين. كما تم إنقاذ 22 شخصا ونقلهم إلى مرفأ لامبيدوزا في صقلية.