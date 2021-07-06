غرق 4 أطفال أشقاء في مياه سد بالاردن

أعلنت مديرية الامن العام الاردنية وفاة اربعة اطفال اشقاء غرقا الثلاثاء، في بحيرة سد غربي المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان على حساب المديرية الرسمي في موقع "فيسبوك" إن "فرق الغطس المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني (محافظة) البلقاء تعاملت مساء الثلاثاء مع مصرع أربعة أطفال أشقاء تعرضوا للغرق في مياه سد الكرامة غرب البلقاء".

أضاف الناطق أنه "تم إخراج جثث الأطفال بمساعدة المواطنين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي"، مشيرا الى أنه "تم فتح تحقيق في الحادث".