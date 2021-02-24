غرق 41 مهاجرا من ليبيا في المتوسط

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن 41 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم وسط البحر الأبيض المتوسط، في أحدث حالة غرق لقارب يقل مهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

وأوضحت وكالات الهجرة واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، إن القتلى من بين 120 مهاجرا على الأقل كانوا على متن زورق غادر ليبيا في 18 فبراير/ شباط.

وغرق القارب بعد يومين مغادرته الشواطئ الليبية.

سفينة تجارية انقذت المهاجرين

وأضاف البيان أن سفينة تجارية أنقذت الناجين واصطحبتهم إلى ميناء بورتو إمبيدوكلي في جزيرة صقلية الإيطالية، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثة واحدة فقط، وأن من بين المفقودين 3 أطفال و4 نساء، تركت إحداهن طفلها حديث الولادة في لامبيدوزا.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن غرق القارب هو الأحدث على طول طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث لقي نحو 160 مهاجرا متجهين إلى أوروبا حتفهم منذ بداية عام 2021.

وشكلت ليبيا خلال السنوات التي تلت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي ومقتله نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وغالبًا ما يحشد المهربون العائلات اليائسة في قوارب مطاطية سيئة التجهيز تواجه الأعطال أو التوقف على طول الطريق في رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر الأبيض المتوسط.

ووصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا على مدى السنوات العديدة الماضية، إما بمفردهم أو بعد إنقاذهم من البحر.