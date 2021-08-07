غرق 42 مهاجراً قرب جزر الكناري الإسبانية

لفظ 42 مهاجراً انفاسهم اثر انقلاب قاربهم بالقرب من سواحل جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وأسفر انقلاب القارب عن مصرع 30 امرأة و8 أطفال و4 رجال، ونجاة 10 أشخاص من الحادث.

وقالت مالينو إن القارب انقلب بعد حوالي نصف الساعة من مغادرته مدينة الداخلة أقصى جنوب إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وتشير معطيات المنظمات غير الحكومية، إلى أن عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، بلغ 2087 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات الداخلية الإسبانية، فإن 16.5 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد منذ بداية العام وحتى 1 أغسطس/آب الجاري، منهم 15.3 ألف شخص وصلوا بحرا.