غرق 65 مهاجرا قبالة سواحل تونس 

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 65 مهاجرا على الأقل غرقوا الجمعة عندما انقلب القارب الذي كان يقلهم في البحر المتوسط قبالة ساحل تونس.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن عدد من لقوا حتفهم في غرق القارب، الذي انطلق من ليبيا متجها إلى أوروبا، لا يقل عن 70 مهاجرا. والواقعة واحدة من أسوأ الحوادث التي تواجه المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام.

وقال فنسنت كوشتيل مبعوث المفوضية الخاص إلى منطقة البحر المتوسط في بيان "هذا تذكير مأساوي وفظيع بالمخاطر التي يواجهها من يحاولون عبور البحر المتوسط".

وذكرت المفوضية أن الأشهر الأربعة الأولى من 2019 شهدت مقتل 164 مهاجرا على الأقل تأكد أنهم لقوا حتفهم في الطريق وبرغم أنه عدد أقل لكنه يشكل نسبة وفيات أعلى من السنوات السابقة إذ يعادل مقتل شخص مقابل كل ثلاثة يصلون للسواحل الأوروبية.

وقالت المفوضية إن القارب انطلق من ليبيا التي تجدد فيها القتال في الأسابيع الماضية.

وأضافت أن البحرية التونسية نقلت 16 ناجيا إلى ساحل مدينة جرجيس حيث نقل أحدهم للمستشفى على الفور بينما انتظر الباقون السماح لهم بالنزول من على متن السفينة.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن القارب انقلب على بعد نحو 60 كيلومترا من ساحل صفاقس جنوبي العاصمة تونس وأن زوارق الصيد أنقذت الناجين.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن القارب أبحر من ساحل مدينة زوارة الليبية يوم الخميس قاصدا إيطاليا ولم تنتشل وحدات البحرية التونسية سوى ثلاث جثث حتى الآن.

والساحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من أنحاء أفريقيا الراغبين في الوصول إلى أوروبا والذين يستقلون القوارب بعد دفع أموال لمهربي البشر. لكن الأعداد انخفضت بسبب جهود تقودها إيطاليا لمكافحة شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة قال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المنظمة الدولية عبرت مرارا عن قلقها من قلة عدد القوارب التي تنقذ المهاجرين واللاجئين الذين يفرون من "الوضع المروع والفظيع" في ليبيا ودعت الحكومة للتدخل.

وعلى الرغم من أن القتال في ليبيا زاد من صعوبة عمليات تهريب البشر إلا أن مسؤولين في مجال الإغاثة الدولية حذروا من أنه قد يدفع المزيد من الليبيين للفرار من بلدهم.

ولم تتضح بعد جنسيات المهاجرين الذين كانوا على متن القارب الذي انقلب يوم الجمعة.

وتظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن 2297 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي مقابل وصول 116959 مهاجرا لأوروبا.

وأضافت المنظمة أن نحو 117 مهاجرا غادروا ليبيا في قارب مطاطي في يناير كانون الثاني فقدوا وبقي مصير أغلبهم مجهولا.

