غروسي: الوضع مقلق وخطير جدا في زابوريجيا النووية

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من خطورة الأوضاع في محطة زابوريجيا النووية التي تقع في جنوب أوكرانيا وتسيطر عليها القوات الروسية.

وأكد غروسي أهمية عدم استخدام هذه المحطة، التي تُعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا، كمخزن للأسلحة النووية.

وطلب غروسي من الجانبين الأوكراني والروسي احترام خمسة مبادئ أساسية لحماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الجانبين بشأن حماية هذه المنشأة الحيوية.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك خمسة مبادئ أساسية يجب احترامها لحماية محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وأن أول هذه المبادئ يتعلق بعدم شن أي هجوم على المحطة أو منها، وتجنب استهداف المفاعلات أو الوقود المستهلك أو البنى التحتية أو الموظفين.

كما تشمل المبادئ عدم استخدام الموقع لتخزين أسلحة ثقيلة أو تجمعات عسكرية، وضرورة عدم فصل المحطة عن شبكة الكهرباء، وتوفير حماية شاملة للمنشأة لمنع أي أعمال تخريب.

وأعلن المدير العام أن الوكالة ستبدأ مراقبة تطبيق هذه المبادئ من خلال إرسال بعثة مراقبة إلى الموقع، وأنه سيتم تعزيز وجود الوكالة في المنشأة.

من جهته يعتبر السفير الروسي أن مقترحات غروسي تتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها روسيا في السابق لحماية سلامة محطة زابوريجيا النووية، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية وحلفاءهم الغربيين مسؤولون عن التهديدات التي تواجه المحطة.

بدوره، أكد السفير الأوكراني أنه تم اعتماد مبادئ المدير العام للوكالة لضمان سلامة محطة زابوريجيا وأمنها.

وأشار إلى أنه يمكن تطبيق هذه المبادئ على جميع محطات توليد الطاقة في العالم. مؤكدا أيضًا أهمية إكمال هذه المبادئ من خلال المطالبة بنزع السلاح بشكل كامل وإنهاء احتلال المحطة.

