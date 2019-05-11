غرينبلات: الفلسطينيون يعطلون اتمام صفقة القرن

اقر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات بوجود عراقيل من طرف القيادة الفلسطينية لاتام مؤامرة صفقة القرن التي يعدها باشراف اللوبي الصهيوني وحكومة الاحتلال

ودعا غرينبلات المسؤولين الفلسطينيين على الانتظار حتى يروا تفاصيل الخطة، قائلا إن من الخطأ إعلان "وفاتها قبل وصولها" ولم تكشف القيادة الاميركية عن الخطة واكتفت بتلميحات عن اراض مؤجرة في سيناء واقامة الدولة الفلسطينية في غزة وعدم عودة اللاجئين ومصادرة القدس لصالح اسرائيل والابقاء على المستوطنات في محاولة لجس النبض وهي نقاط غير شرعية او قانونية

ويؤكد الفلسطينيون ان قبول الصفقة المجحفة غير وارد بالمطلق كونها تلغي الحق التاريخي والقانوني والانساني وتحابي الاحتلال والتعدي على القوانين الدولية

وفي مقابلة مع رويترز، رفض غرينبلات، أحد مهندسي الخطة التي يصفها ترامب بأنها "صفقة القرن"، استنكار مسؤولين فلسطينيين لمقترحات السلام المنتظرة التي يرون أنها ستكون منحازة بشدة لإسرائيل، وأنها ستوجه ضربة لهدف إقامة دولة فلسطينية.

وقال غرينبلات الذي تبادل الانتقادات علنا مع مسؤولين فلسطينيين كبار على تويتر، إن "السلطة الفلسطينية تسعى لوأد خطة لم ترها. قد تقدم لهم الخطة شيئا يثير حماسهم ويغير موقفهم الحالي... عليهم أن يتحلوا بالصبر وينتظروا حتى إعلان الخطة".

وأضاف لرويترز "أي طرف يقول إنها (الخطة) ولدت ميتة، ولا يمنحها الكثير من الاهتمام والعمل الشاق فستكون فرصة كبيرة ضائعة".

وقد أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمام اجتماع في الأمم المتحدة حضره غرينبلات في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تصوغ على ما يبدو خطة لاستسلام الفلسطينيين لإسرائيل وليس اتفاقا للسلام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قدر من المال يمكن أن يجعل ذلك مقبولا.