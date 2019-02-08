غرينبلات وكوشنر الى الخليج العربي لتمويل صفقة القرن

كوشنر وغرينبلات سيزوران السعودية وعمان والبحرين والإمارات وقطر

قال مسؤولون إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر سيسافر إلى خمس دول عربية على الأقل في أواخر فبراير لإطلاع دبلوماسيين هناك على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط والسعي لنيل دعمهم.

وقال مسؤولان كبيران بالبيت الأبيض إن كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات يعتزمان زيارة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعا.



وأوضحت التقارير أن كوشنر وغرينبلات سيزوران السعودية وعمان والبحرين والإمارات وقطر من أجل الحصول على تعهدات مالية مِن هذه الدول لدعم رزنامة اقتصادية تمثل ركن الزاوية لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية التي يعتبرها الاميركيون خطة سلام

وشدد المسؤول على أن المحادثات لن تتطرق الى الشق السياسي للخطة معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا واضحا على أن واشنطن باتت مستعدة لإطلاق مبادرة السلام التي تأجلت في الماضي لأسباب متعددة.

وتعمل الولايات المتحدة الاميركية على فرض خطة مجحفة بالقوة بحق الفلسطينيين بموجبها تسلب حقوقهم التاريخية والسياسية والقانونية وتحرمهم من ارضهم وحق العودة والتعويض فيما تتآمر دول عربية مع واشنطن في سبيل البحث عن مصالحها