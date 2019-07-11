غرينبلات يدعو عباس العودة لمفاوضات السلام دون شروط

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جيسون غرينبلات، إن الإدارة الأمريكية تمثل “مُسهلا” لعملية السلام، وليست وسيطا ولا تملك عصا سحرية لإيجاد الحل.

وأكد غرينبلات، في مقابلة مع قناة العربية”، أن الإدارة الأمريكية ستقدم خطة السلام إلى الجانبين وستستمع لردهما وملاحظاتهما عليها.

ودعا غرينبلات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة لطاولة المفاوضات دون شروط، وقال إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بعرض الخطة السياسية إلى جانب الخطة الاقتصادية، لأن الاثنتين تكملان بعضهما. وأشار إلى أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين النظر إلى الخطة الأمريكية عند تقديمها ودراستها كمنطلق للتفاوض.

وأضاف غرينبلات أن الخطة الاقتصادية لن تنجح ما لم تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون.

وكان تقرير إسرائيلي قال إن القيادة الفلسطينية تعيد التفكير الآن في كل ما يتعلق بصفقة القرن، وقد أرسلت رسائل ناعمة للبيت الأبيض بهذا الخصوص.