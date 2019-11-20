غرينبلات يلتقي المطبع السعودي محمد سعود في الرياض (شاهد)

نشر جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي المستقيل إلى الشرق الأوسط، صورة جمعته مع المطبع السعودي المثير للجدل محمد سعود في الرياض، على صفحته في موقع تويتر، الثلاثاء.

وكتب غرينبلات “أصبحنا أنا ومحمد سعود أصدقاء على تويتر منذ مدة، والآن ألتقيه شخصيا في الرياض. نستكمل حديثنا عن إسرائيل، الفلسطينيين، المنطقة، اليهود والمسلمين والمسيحيين والعرب وغير ذلك الكثير. ساعدونا في بناء هذا الزخم”.

بدوره، كتب سعود على تويتر “متحمس جدا لهذه الفرصة الرائعة للقاء السيد غرينبلات، هو الأمل الحقيقي للسلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. الدموع في عيني.. شكرا لك سيد جيسون غرينبلات، بارك الله فيك وفي الشعب الأمريكي”.

وعقب لقائه غرينبلات، نشر سعود فيديو أرفقه بكتابة بالعبرية قال فيها “التقيت اليوم مع رجل السلام السيد العزيز غرينبلات. رجل مدهش يريد ويحاول إحلال السلام بين دول الشرق الأوسط، يمكنك إحلال السلام، آمل أن يكون هناك سلام بين إسرائيل والسعودية، وأن يأتي السعوديون إلى إسرائيل، ويأتي الإسرائيليون إلى المملكة العربية السعودية”.

وأثار سعود أو كما يطلق عليه نشطاء مواقع التواصل “المطبع السعودي” حفيظة الفلسطينيين في يوليو/ تموز الماضي، عندما زار المسجد الأقصى في القدس المحتلة، حيث تعرض لكيل من الشتائم من المقدسيين بسبب زيارته المسجد بدعوة وزارة خارجية الاحتلال، وقد ضم الوفد المطبع حينها شخصيات من عدة دول عربية بينها السعودية والعراق والبحرين والإمارات.

وظهر “المطبع السعودي ” وهو يخرج مهرولا من أحد بوابات الأقصى، بعد أن قام عدد من الأطفال بـ“البصق” على وجهه، فيما قام شبان بإلقاء كراسي بلاستيكية صوبه.

وتأتي زيارة غرينبلات إلى المنطقة (السعودية والإمارات) تزامنا مع إعلان واشنطن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي اعتبرتها لم تعد مخالفة للقانون الدولي، وهو ما أثار موجة من الاستنكار الفلسطينية والعربية والدولية.

ونشر غرينبلات على تويتر تغريدة قال فيها”قضيت وقتا رائعا في دبي يا له من مكان! اجتمعت مع ناس رائعين. على متن الرحلة من دبي إلى الرياض استمعت إلى الموسيقى العربية والعبرية. شعرت بأن الأمر طبيعي تماما بالنسبة لي. هكذا يجب أن تكون الأمور. بشرة خير بصوت حسين الجسمي وغام كي إليش من إيشاي ريبو”.

كما أشاد غرينبلات من الرياض بإعلان واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية واعتبر أنها تعبر عن “الحقيقة”. (القدس العربي)