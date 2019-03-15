غرينبلات يهاجم حماس ويؤكد: أمريكا دائما تدعم إسرائيل

غرينبلات: نحن ندعم إسرائيل بقوة في الدفاع عن مواطنيها. دائما

هاجم المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، غيسون غرينبلات، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقال إن "حماس تقمع شعبها الذي يتظاهر ضد حكمها اليوم، وتطلق الآن الصواريخ على مدن إسرائيل".

وأضاف في تغريدة له على "تويتر" أن "هذا ما يمنع العالم من مساعدة أهالي غزة! فنحن ندعم إسرائيل بقوة في الدفاع عن مواطنيها دائما".

جاءت تعليقات غرينبلات بعد أن تعرضت تل أبيب الليلة لقصف صاروخي من غزة، هو الأول منذ نحو خمس سنوات.

ونفت كل من حركة الجهاد الإسلامي وكتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، كل على حدة، إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب.

وقالت الكتائب، في تصريح لها على موقعها الرسمي، إن الكتائب "تؤكد عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو.

وتوجه نتنياهو إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب؛ لعقد مشاورات مع قادة جيشه؛ تمهيدا لتوجيه ضربة عسكرية لغزة.