غزالي عثمان يؤدي اليمين بعد شهرين من اعادة انتخابه رئيسا لجزر القمر

أدى رئيس جزر القمر غزالي عثمان اليمين الدستورية الاحد بعد شهرين من اعادة انتخابه المثيرة للجدل، متعهدا اتخاذ "اجراءات تصالحية" لتبديد الاتهامات بتزوير الانتخابات.

وحصل غزالي على نحو 60% من الأصوات في انتخابات آذار/مارس، وهي النتيجة التي رفضتها المعارضة والعديد من المراقبين وقالوا إنها مزورة.

وغاب منافسوه ال12 عن مراسم اليمين الاحد واتهموا الرئيس بتقويض الديموقراطية في المستعمرة الفرنسية السابقة.

وقال عثمان امام حشد من عشرة آلاف شخص تجمعوا في ملعب في العاصمة موروني إنه يريد إعادة إطلاق الحوار متعهدا إعلان "اجراءات تصالحية" الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هذه الاجراءات يمكن أن تشمل منح "وضع رسمي" لزعيم المعارضة و"اشراك المعارضة في صنع القرارات بشأن القضايا الوطنية المهمة" بدون أن يكشف تفاصيل.

إلا أنه حذر من أي اضطرابات في الارخبيل الواقع في المحيط الهندي، وقال ان البلاد يجب أن تكرس جهودها للتنمية الاقتصادية.

واستولى غزالي على السلطة في انقلاب في 1999 وأعيد انتخابه في 2016 في اقتراع اتسم بالعنف واتهامات بارتكاب مخالفات.

ووضع عائدات النفط في صلب خططه التنموية متعهدا جعل جزر القمر "اقتصادا ناشئا" بحلول 2030.

