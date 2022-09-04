غزة: إعدام 5 أشخاص.. بينهم 2 بتهمة التخابر مع "اسرائيل"

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أشخاص، 2 منهم بتهمة التخابر مع "اسرائيل"، و 3 آخريم بتهمة القتل العمد.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق أحد المتهمين بالتخابر مع "اسرائيل"، وإعدام المتهم الآخر شنقا، بعد أن كشفت التحقيقات معهما تسببهما باستشهاد مواطنين في غزة.

وقال البيان: "لقد تم منح جميع المتهمين، حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، بحسب اجراءات التقاضي أمام محكمة محلية".

واقتصر حضور تنفيذ أحكام الاعدام على الجهات المختصة وبعض رجال الاصلاح والمخاتير والطرف الآخر لكل متهم فقط (أولياء الدم).

ووصل ذوي المحكومين بالاعدام لوداعهم للمرة الأخيرة في أماكن تواجدهم بالسجن.

وقالت الداخلية: "استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

واشارت الى انه تنفيذ الأحكام بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

واوضحت انه ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.

كما نفذت الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968م من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

واشارت الى ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 1991م، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وجرى تنفيذ الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع) مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.

ونفذت الحكم بالإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين.

وجاء تنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق) مواليد عام 1996م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.