غزة: اصابة فلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال على الشريط الامني

قالت مصادر متطابقة ان اشتباكات جرت على الشريط الامني بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 48 بين مجموعة فلسطينية وعناصر الاحتلال الاسرائيلي وافادت عن وصول اصابتين الى مجمع الشفاء الطبي

وقالت مصادر ان طائرات إسرائيلية بدون طيار، استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مخيم البريج وسط القطاع تحديدا في موقع حطين التابع لسرايا القسام وموقع عسقلان شمالي القطاع".

وتهدف عمليات الإرباك الليلي، والتي استأنفت منذ أسبوع تقريبا، إلى العمل على الضغط على المستوطنين الإسرائيليين ليقوموا بدورهم بالضغط على حكومتهم من أجل تنفيذ التزاماتها وتعهدتها التي قطعتها للفلسطينيين.

وتأتي الفعاليات أيضا، ضمن إطار مسيرات العودة التي يقوم بها الفلسطينيون على حدود القطاع مع إسرائيل.