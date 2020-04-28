غزة.. الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية

تمكن نشطاء من المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية “بدون طيار” بعد سقوطها في أحد المناطق الواقعة وسط قطاع غزة، فيما شنت قوات الاحتلال هجوما على صيادي غزة.

وقام نشطاء من المقاومة، بأخذ الطائرة الإسرائيلية فور سقوطها في منطقة تقع إلى الشرق من مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأقر جيش الاحتلال بسقوط طائرة من نوع “راكب السماء”، والتي تختص في عمليات المراقبة والتصوير من الجو.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال أن تحطم الطائرة عائد إلى “خلل فني”، وأنها كانت تقوم بـ”مهمة اعتيادية” في أجواء القطاع عندما حدث فيها خلل فني تسبب بسقوطها، لافتًا إلى عدم وجود خشية من تسرب المعلومات.

وأكد أن ليل الاثنين بدأت مناورات عسكرية في محيط قطاع غزة، واستمرت لعدة ساعات؛ كجزء من التمرين الاعتيادي.

وتشهد أجواء قطاع غزة يوميا تحليقا مكثفا للطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية، وهي طائرات تنقسم لعدة أقسام، ومنها طائرات قتالية تطلق صواريخ، وقد استخدمت في الحروب ضد غزة، وفي عمليات اغتيال.

وتمكنت المقاومة في مرات سابقة من السيطرة على طائرات استطلاع سقطت في القطاع، وقال الجناح العسكري لحركة حماس أنه أعاد تشغيلها في منظومته الخاصة بطائرات الاستطلاع التي يملكها.

وفي سياق آخر، فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأوضح صيادون أن تلك الزوارق الحربية، التي تجوب بحر غزة، قامت باستهداف مراكبهم خلال رحلة عمل يومية قبالة منطقة السودانية شمال قطاع غزة.

وأكدوا أنهم كانوا يعملون في منطقة الصيد المسموح بها وأن الهجوم الإسرائيلي أجبرهم على ترك البحر والعودة للساحل خشية على حياتهم.

جدير ذكره ان البحرية الإسرائيلية كثفت مؤخرا من هجماتها ضد قطاع غزة، واستهدفت العديد من مراكب الصيد، مما تسبب في إصابة صيادين وخراب عدة مراكب.

كذلك فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا على قطاع غزة، وأوقفت العمل بالمعبر التجاري، بحجة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية.

وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة المحاصر، إن سلطات الاحتلال أغلقت صباح الثلاثاء معبر كرم أبو سالم التجاري، الواقع جنوب قطاع غزة، بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضحت أن القرار يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، ويشمل وقف حركة الشاحنات المحملة بالبضائع للقطاعات التجارية والصناعية، على أن تعيد فتحه الخميس المقبل.

وهذا المعبر هو المنفذ التجاري الوحيد لسكان قطاع غزة، بعد فرض الاحتلال حصارًا مشددًا على القطاع منذ أكثر من 13 عاما، أغلقت بموجبه كافة معابر القطاع الأخرى