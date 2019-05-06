غزة: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال

تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال ابتداء من الساعة 4:30 صباحا بتوقيت القدس المحتلة.

وبين "أبو مجاهد البريم"، الناطق باسم "لجان المقاومة الشعبية" في تصريح أصدره، أن "جهودا مصرية وأممية نجحت بالتوصل لوقف إطلاق النار، ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم الإثنين.



ولم تؤكد إسرائيل المعلومة حتى الآن؛ لكن مسؤولا إسرائيليا، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل، قال في وقت سابق، لهيئة البث الرسمية، إنه تم "إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة".



وكان مصدر من الغرفة المشتركة في غزة كشف لـ"عربي21"، ليل الأحد، تفاصيل مباحثات التهدئة.

وأضاف المصدر أن المقاومة تشترط البدء الفعلي بتنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، وصولا لإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

ولاحقا، أعلنت الغرفة المشتركة أن المعركة القائمة حاليا مع إسرائيل، لن تتوقف قبل استجابتها لمطالب الشعب الفلسطيني.

وقالت الغرفة التي تضم الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل إلى "عربي21" نسخة منه: "لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لمطالب شعبنا، ولن نسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو لتفاهماتها مع المقاومة".

وكان مسؤول إسرائيلي، شارك في محادثات وقف إطلاق النار، قال إنه تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق "تهدئة".