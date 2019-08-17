غزة: انباء سقوط شهداء في اشتباك مع قوات الاحتلال

اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ان قواته فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين اجتازوا السياج الامني بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948

ولم تؤكد حركة حماس او تنفي الاخبار العبرية وقال المتحدث بإسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم: "نهيب بنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والإعلاميين، لعدم تداول أية معلومات غير منسوبة للجهات الرسمية، في متابعة ما يحدث في شمال القطاع، وعدم الترويج لرواية الإحتلال" واضاف "وندعو الجميع للتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية، وإعتماد ما يصدر عن الجهات الرسمية فقط".

وقال المتحدث الاسرائيلي "منذ وقت قصير رصد الجيش الإسرائيلي عدد من المشتبه بهم مسلحين بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة".

وأضاف : "أطلقت مروحية قتالية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي النار عليهم".

وقال موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري: يجري التعامل مع محاولة تسلل من شمال قطاع غزة، تم تصفية 4 فلسطينيين على الأقل، لا توجد خسائر بين القوات". وأضاف الإعلام العبري، ان قوات الاحتلال تفرض رقابة شديدة وتعتيما إعلاميا على الحدث الأمني، مبينة أن التسريبات تشير إلى وجود إصابات والدليل على ذلك هبوط مروحيات تابعة لجيش الاحتلال لنقل المصابين لمستشفى سوروكا.