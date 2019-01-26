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غزة: بدء صرف المنحة المالية القطرية لـ44 ألف أسرة محتاجة

غزة: بدء صرف المنحة المالية القطرية لـ44 ألف أسرة محتاجة
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