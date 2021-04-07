غزة: تجمع الشخصيات المستقلة يستنكر محاولة زعزعة الاستقرار في الاردن

التقى الامين العام لتجمع الشخصيات المستقلة الدكتور حسن حمودة رئيس بعثة الجيش الاردني في قطاع غزة حيث استنكر محاولة زعزعة الاستقرار والتنديد بمرتكبيها واستهداف استقرار المملكة الاردنية الهاشمية.

واكد الامين العام للتجمع ان الاردن هو الرئة الثانية لفلسطين وان الحفاظ على استقرار الاردن وامنه هو مبتغى كل فلسطيني وطني، حيث اشار د.حسن حمودة بالدور الذي يلعبه الاردن بالدفاع عن القضية الفلسطينية بكافة ثوابتها وبالتحديد مدينة القدس.

في نهاية اللقاء قدم د. حسن حمودة درع التجمع، في حين قدم رئيس البعثة درع الجيش الاردني الذي تسلمه امين عام تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة.