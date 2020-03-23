غزة تدخل خطة طوارئ لمواجهة «كورونا» وفضيحة "بسطة" للفحص

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين بدء تنفيذ الدرجة الثانية من خطة الطوارئ لمواجهة فيروس “كورونا”، منذ اكتشاف إصابة الحالتين بالفيروس أمس الأول السبت.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، خلال الإيجاز اليومي، “أن وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم، ومساعده اللواء محمود أبو وطفة بصحة جيدة، ويتابعان عملهما عن كثب من مقر الحجر الصحي الاحترازي، بالتواصل مع أركان وقادة الوزارة”.

وأكد البزم أن مباحث التموين بالشرطة تواصل متابعة حالة الأسواق والبضائع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، مُحذراً من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل من يثبت بحقه ذلك.

وطالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم الوطني المجاني.

ولفت إلى أنه تم توقيع تعهدات قانونية لـ 40 تاجراً بعدم الاحتكار أو التلاعب في الأسعار، داعيًا التجار لأن يقفوا عند مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة، وأن يشكلّوا صمام أمان غذائي لأبناء شعبهم.

وأكد المتحدث باسم الداخلية أن الوزارة تواصل تأمين 21 مركزاً للحجر الصحي الاحترازي في جميع محافظات قطاع غزة، لافتاً إلى استمرار إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل، باستثناء “وصول الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل إرجاعها، ويتم إخضاعها للحجر الاحترازي”.

واظهرت صور تناقلها رواد التواصل الاجتماعي طرق فحص الاشخاص في غزة واظهرت تدافعا وتلاصقا بين المراجعين لمجموعة من الاطباء يجلسون على قارعة الطريق

وكشف عن منح مديرية الإصلاح والتأهيل إجازات مفتوحة لـ400 نزيل من أصحاب القضايا المصنفة دون الخطيرة، ضمن إجراءات مواجهة الفيروس.

وأشار البزم إلى استدعاء دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة لـ 14 شخصاً من مروجي الشائعات والمعلومات الكاذبة حول فيروس كورونا، مبيناً أنه تم توقيف ثلاثة منهم وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.