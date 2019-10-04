غزة ترفع شعار المصالحة في الجمعة الـ77 من مسيرات العودة

يستعد الفلسطينيون اليوم للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 77 (جمعة المصالحة خيار شعبنا) تأكيدا منها على استعادة الوحدة لإحباط مخطط الاحتلال لضم الضفة والأغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الهيئة في بيان “الوحدة بوصلتنا، والحرية قبلتنا، ومجرم من يحرف البوصلة، عن مسارها باي اتجاه لا يلبي طموحات واهداف شعبنا بالحرية والعودة”.

وأضافت الهيئة “معركتنا لكسر الحصار والعقوبات هي جزء أساسي من معركة تعزيز صمود شعبنا، كي يواصل درب العودة والحرية والكرامة فالوحدة هي سلاحنا الرئيس في هذه المعركة”.