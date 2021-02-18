غزة تعيد فتح النوادي وصالات الأفراح في تخفيف لقيود كورونا

"الإجراءات تشمل إعادة فتح النوادي والصالات الرياضية وصالات الأفراح التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع".

أعلنت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة الخميس، تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، في بيان، إنه "في إطار استمرار استقرار الحالة الوبائية لكورونا في قطاع غزة، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التخفيفية اعتباراً من الأحد المقبل".

وأضاف أن "الإجراءات تشمل إعادة فتح النوادي والصالات الرياضية وصالات الأفراح التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع".

وكانت هذه القيود جرى فرضها، منذ أغسطس/آب الماضي، ضمن تدابير مكافحة الفيروس.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 8 حالات وفاة، و660 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 193 ألفا و418؛ تعافى منها 179 ألفا و871، وتوفي ألفان و155.

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