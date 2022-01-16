غزة تفيض بأمطار تجاوزت كمياتها في يومين ما يسقط خلال فصل كامل

غرقت شوارع مناطق عديدة في قطاع غزة بمياه الأمطار التي كانت من الغزارة بحيث تجاوزت كمياتها الهاطلة على مدة اليومين الماضيين ما شهده القطاع خلال كامل فصل الشتاء الماضي.

وتوالى هطول الامطار على القطاع منذ يوم السبت، ضمن منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وأدت الامطار الى غرق عدد من المخيمات نتيجة سوء شبكات تصريف المياه، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو ارتفاع منسوبها في عدد من شوارع القطاع؛ ما أدى لتعطل الحركة فيها بالكامل، ومحاصرة سكانها داخل منازلهم.

وأجلت طواقم الدفاع المدني عددا من المواطنين المحاصرين جراء غرق هذه المناطق بواسطة قوارب صغيرة، فيما لجأت طواقم الإسعاف في منطقة جباليا شمال قطاع غزة لإجلاء أحد المرضى بواسطة قارب صيد.

وحمّل المواطنون في القطاع البلديات وهيئات الحكم المحلي التي تسيطر عليها حماس، المسؤولية عن سوء الاستعدادات لاستقبال الشتاء، حيث تكررت حوادث غرق عدد من الشوارع الرئيسية فضلا عن مداهمة المياه للمنازل في بعض المناطق.

وتقول بلدية غزة، إن سبب أزمة تصريف مياه الأمطار هو تضرر شبكة البنية التحتية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، في مايو/أيار الماضي.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ”شهدت غزة أمطارا خلال الأيام القليلة الماضية، تعدت ما شهدته خلال الشتاء الماضي بأكمله، طبقا لوزارة الزراعة بغزة“.

وأضافت: ”التأخر في إعادة الإعمار وتهالك البنية التحتية؛ يجعل من الفيضانات خطرا قائما، ويضع أعباء كبيرة على الحياة اليومية للناس“.

وفي السياق ذاته، حذرت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة من حدوث فيضانات بعد قرار السلطات الإسرائيلية فتح السدود بعد تجمع المياه في عدد من المناطق المحيطة بغزة.

ودعت بلدية النصيرات المجاورين لمجرى وادي غزة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أو إخلاء منازلهم؛ بعد قيام الاحتلال بفتح سد مجرى الوادي والذي من المحتمل أن يؤدي إلى فيضان المجرى وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة.

وأكدت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، أن كمية المياه التي هطلت في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بلغت 23.56 مليون متر مكعب.