غزة: دعوة إلى التظاهر قرب السياج ونجل قيادي حمساوي بارز ينتقد الحركة

دعت الفصائل الفلسطينية في غزة التي تسيطر على قراراتها حركة حماس المواطنين الى التواجد على السياج الفاصل مع الاراضي المحتلة عام 48 فيما انتقد نجل قيادي بارز في حركة حماس هذه الخطوة واعتبرها تجربه فاشلة ادت بالشباب الفلسطيني الى التهلكة

دعوات الى السياج الفاصل

ودعت الفصائل الفلسطينية مجددا وللمرة الثانية خلال أسبوع الجماهير في غزة للمشاركة الفاعلة مساء الأربعاء فيما وصفته بالفعاليات الشعبية الجماهيرية السلمية بعنوان "سيف القدس لن يغمد" وذلك في منطقة الحدود الفاصلة بين القطاع وإسرائيل شرق مدينة خان يونس جنوب غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المصاب أسامة خالد ادعيج من مخيم جباليا متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مشاركته في التظاهرات التي اندلعت السبت الماضي في شرق غزة.

انتقاد من قلب حماس

من جهته انتقد محمد نجل القيادي البارز في حركة حماس الدعوة الى السياج وقال في تغريدة لاقت استهجان كبير من بعض المتشددين لمبادئ الحركة ان الفصائل الفلسطينية تعيد التجربة الفاشلة في اشارة الى سقوط عشرات الشهداء والاف الاصابات في الاحتجاجات التي كانت تندلع بشكل اسبوعي قبل عامين كما اسفرت عن مئات المعوقين خاصة الذين بترت اطرافهم فيما لم تحقق حماس اي شيء جراء ذلك الا انها تاحدثت عن انتصار

وأفاد شهود عيان أن قوات إسرائيلية انتشرت في منطقة الحدود قبالة المنطقة التي ستشهد المظاهرات، بينما حذرت حركة حماس من ارتكابها ما وصفه بأي حماقة ضد المتظاهرين.

وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي في الاتجاهين وذلك في ظل أنباء عن توتر العلاقات بين حركة حماس والقاهرة.