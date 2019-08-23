غزة: عشرات الاصابات برصاصة القناصة الاسرائيليين في جمعة "لبيك يا اقصى"

اصيب عشرات الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي مع بدء مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة عام 1948

وتحدثت مصادر فلسطينية عن 26 إصابة وصلت مجمع الشفاء الطبي، منهم 5 إصابات خطيرة وحالة موت سريري لإصابة في منطقة الصدر قرب القلب نقلت من شرق غزة.

ووصل الاف الفلسطينيين الى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الحادية والسبعين بعنوان “لبيك يا أقصى”

وحمل المشاركون في المسيرات صورا للشهداء ومجسمات للمسجد الاقصى اضاف الى اعلام فلسطين.

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة حرصها على سلامة المشاركين في مخيمات العودة تجنيب ابناء الشعب الفلسطيني وقوع الاصابات نتيجة جرائم الاحتلال.

وحملت الهيئة في بيان لها الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن أي اعتداء على المسيرات الشعبية السلمية.

وقالت وكالات انباء ان عشرات من القناصة الإسرائيليين انتشروا على طول الحدود فيما وضع جيش الاحتلال المزيد من السواتر الترابية.