غزة على أعتاب موجة انتشار "عنيفة" لمتحور أوميكرون

يقف قطاع غزة على أعتاب موجة انتشار عنيفة لمتحور فيروس أوميكرون في ظل استمرار عرقلة إسرائيل إدخال الأجهزة الطبية، بحسب تحذير أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الاحد.

وقال مدير الطب الوقائي بالوزارة مجدي ضهير : "نحذر من موجة انتشار عنيفة لمتحور كورونا الجديد أوميكرون بعد اكتشاف الطواقم الصحية عدة حالات جديدة مصابة به".

ولم يذكر ضهير الذي اورد الموقع الالكتروني للوزارة تصريحاته، عدد حالات الاصابة بـ "أوميكرون" التي تم اكتشافها في القطاع.

وأضاف "أن الخشية تكمن أن يسجل قطاع غزة موجة كبيرة من الإصابات بالمتحور، تكون في حاجة إلى الرعاية الصحية وفوق مستوى الإمكانيات، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال إعاقة إدخال الأجهزة الطبية اللازمة".

ودعا ضهير، المؤسسات الحقوقية والدولية "لتكثيف ضغوطها على الاحتلال لإدخال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة وباء كوفيد19 والمتحور الجديد".

وطالب الفلسطينيين في القطاع "للإسراع في تلقي اللقاح، واستكمال المطعمين لجرعاتهم".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية (مقرها الضفة الغربية)، ارتفاع عدد المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد إلى 291.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 291، بعد تسجيل 49 إصابة جديدة.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول 3 إصابات بالمتحور لأشخاص قادمين من الخارج.

وتم اكتشاف متحور "أوميكرون" لأول مرة في جنوب إفريقيا، أواخر نوفمبر/تشرين ثان 2021، ويواصل انتشاره السريع في دول العالم في طريقة ليصبح السائد في إصابات "كورونا" عوضا عن متحور "دلتا".