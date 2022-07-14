غزة: قتلى واشتباكات مسلحة واحراق منازل بسبب خلافات زوجية

لقي ثلاثة اشخاص (فتاتين ورجل) حتفهما في اطلاق نار بسلاح كلاشنكوف شرقي مخيم جباليا في قطاع غزة، وذلك بسبب خلافات زوجية امتدت الحادثة لتصل الى احراق منازل وتشريد اسر وعائلات
اطلاق نار في جباليا
وفي التفاصيل ووفق تصريحات امنية من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فانه في يوم الخميس الموافق ١٤/٧/٢٠٢٢ الساعة ٨ مساء تم سماع صوت اطلاق نار في منطقة القصاصيب بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب في محلية شرق جباليا
بعد المتابعة تبين ان نتيجة اطلاق النار ادت لمقتل المواطن عبد العزيز محمد دردونة ٤٣ عام من مرتبات شرطة البلديات (تابعة لحركة حماس) ، والمواطنة ياسمين احمد دردونة ١٣ عام، وهي ابنته بالاضافة الى حوالي عشرة اصابات بعضها خطيرة، من ضمنها إصابة حرجة لفتاة من آل الحناوي قالت المصادر انها لفظت انفاسها الاخيرة في المشفى
بسم الله ع جباليا حتى يهدأ روعها— Es Raa (@EsRaa81875484) July 14, 2022
شجار عائلي أودى بحياة شخصين وإصابات pic.twitter.com/dslus8t4bj
التعرف على القاتل
مطلق النار هو القاتل جبريل محمد قرموط مواليد 1996م ينتمي لحركة حماس ويعمل في الايجابي وهو من مرتبات جهاز الشرطة التابع لحماس ويعمل في مركز الشيخ رضوان، متزوج من ابنة القتيل/ عبد العزيز دردونة
قالت التقارير ان القاتل على خلاف بينه وبين زوجته وهي متواجدة عند اهلها منذ ايام وذهبت اليوم على البحر دون علمه وعندما علم جبريل بالامر ذهب إلى منزل حماه عبد العزيز لأخذ زوجته، وحصل مشادة كلامية بينهم قام جبريل على اثر ذلك بالذهاب الى منزله وإحضار قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه المنزل.
وتحدثت مصادر عن خروج الرجال من عائلة قرموط من منازلهم وابقاء النساء فقط خوفا من هجمات من عائلة دردونة على منازلهم
وقالت ان هناك حشودات من عائلة دردونة واشعال اطارات في مكان الحدث، انتشار مكثف واسناد من قوات التدخل ووحدة سهم في مكان الحدث لمحاولة السيطرة
احراق منازل
واثر ذلك وعلى الرغم من انتشار عناصر حماس من شرطة وامن وعناصر من كتائب القسام فقد قامت عائلة القتيل باضرام النيران في منازل عائلة القاتل
المصابين في جريمة اطلاق النار بجباليا .
- رهف إسماعيل الحناوي 18عام طلق في الصدر
- محمود محمد دردونة إصابة طلق في الكتف
- مروان محمد دردونة
- حمزة محمد دردونة 24 عام طلق في القدم
- بلال محمد دردونة 47 عام طلق في البطن
- عبد الحميد عبدالعزيز دردونة 15عام اصابه في اليد
- عبد الحميد محمود دردونة41 عام سكترما في القدم
- حمزة محمد دردونة 25عام سكان القصاصيب طلق في القدم اليمنى
- يوسف دردونه شرطي
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