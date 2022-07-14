غزة: قتلى واشتباكات مسلحة واحراق منازل بسبب خلافات زوجية

لقي ثلاثة اشخاص (فتاتين ورجل) حتفهما في اطلاق نار بسلاح كلاشنكوف شرقي مخيم جباليا في قطاع غزة، وذلك بسبب خلافات زوجية امتدت الحادثة لتصل الى احراق منازل وتشريد اسر وعائلات

اطلاق نار في جباليا

وفي التفاصيل ووفق تصريحات امنية من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فانه في يوم الخميس الموافق ١٤/٧/٢٠٢٢ الساعة ٨ مساء تم سماع صوت اطلاق نار في منطقة القصاصيب بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب في محلية شرق جباليا

بعد المتابعة تبين ان نتيجة اطلاق النار ادت لمقتل المواطن عبد العزيز محمد دردونة ٤٣ عام من مرتبات شرطة البلديات (تابعة لحركة حماس) ، والمواطنة ياسمين احمد دردونة ١٣ عام، وهي ابنته بالاضافة الى حوالي عشرة اصابات بعضها خطيرة، من ضمنها إصابة حرجة لفتاة من آل الحناوي قالت المصادر انها لفظت انفاسها الاخيرة في المشفى

بسم الله ع جباليا حتى يهدأ روعها

شجار عائلي أودى بحياة شخصين وإصابات pic.twitter.com/dslus8t4bj — Es Raa (@EsRaa81875484) July 14, 2022

التعرف على القاتل

مطلق النار هو القاتل جبريل محمد قرموط مواليد 1996م ينتمي لحركة حماس ويعمل في الايجابي وهو من مرتبات جهاز الشرطة التابع لحماس ويعمل في مركز الشيخ رضوان، متزوج من ابنة القتيل/ عبد العزيز دردونة

قالت التقارير ان القاتل على خلاف بينه وبين زوجته وهي متواجدة عند اهلها منذ ايام وذهبت اليوم على البحر دون علمه وعندما علم جبريل بالامر ذهب إلى منزل حماه عبد العزيز لأخذ زوجته، وحصل مشادة كلامية بينهم قام جبريل على اثر ذلك بالذهاب الى منزله وإحضار قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه المنزل.

تم اعتقال مطلق النار والتحفظ عليه لدى جهاز التدخل وحفظ النظام

وتحدثت مصادر عن خروج الرجال من عائلة قرموط من منازلهم وابقاء النساء فقط خوفا من هجمات من عائلة دردونة على منازلهم

وقالت ان هناك حشودات من عائلة دردونة واشعال اطارات في مكان الحدث، انتشار مكثف واسناد من قوات التدخل ووحدة سهم في مكان الحدث لمحاولة السيطرة

احراق منازل

واثر ذلك وعلى الرغم من انتشار عناصر حماس من شرطة وامن وعناصر من كتائب القسام فقد قامت عائلة القتيل باضرام النيران في منازل عائلة القاتل

المصابين في جريمة اطلاق النار بجباليا .