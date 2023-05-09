غزة.. من هم قادة سرايا القدس الذين اغتالتهم اسرائيل

أكد الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتياله 3 من كبار قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، عبر غارات جوية نفذها سلاح الجو، بمشاركة 40 طائرة حربية.

ونعت حركة الجهاد في بيان لها، قادتها الثلاثة، وهم: جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس. وخليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية

وشن جيش الإحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم "الدرع السهم"، أسفرت عن سقوط 13 شهيدا، ونحو 20 مصابا.

وفيما يلي نبذة عن شهداء سرايا القدس الثلاثة:

جهاد غنام

من سكان رفح، وأمين "سر المجلس العسكري" في قطاع غزة، كما أنه يعد من أكثر المطلوبين منذ انتفاضة الأقصى التي اندلعت نهاية عام 2000

شغل العديد من المناصب في "الجهاد"، منها قيادة المنطقة الجنوبية في القطاع، وتعرض خلال السنوات الماضية لمحاولات اغتيال أكثر من مرة، وأُصيب عدة إصابات جراء ذلك، حيث بُترت قدميه.

أشرف على العديد من العمليات العسكرية إبان الانتفاضة إلى جانب الشهيد محمد الشيخ خليل أحد قادة السرايا، وأدت تلك العمليات لمقتل العديد من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين إبان تواجد المستوطنات في قطاع غزة.

استمر في قيادة سرايا القدس لفترات طويلة، وكان مسؤولا عن العديد من الملفات العسكرية والإدارية وغيرها، وحتى منها اللوجستية. وفي الآونة الأخيرة عن تنسيق وتحويل الأموال والسلاح بين حركتي الجهاد وحماس، بحسب مزاعم الاحتلال.

زعم الاحتلال أنه شارك على نطاق واسع في التخطيط لعمليات تستهدف إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة وفي الخارج.

قصف الاحتلال منزله في حرب عام 2014 واستشهد عدد من أقاربه.

أشرف على تطوير تصنيع الصواريخ في سرايا القدس برفقة القيادي الآخر خالد منصور الذي استشهد في عدوان إسرائيلي آخر في أغسطس/ آب الماضي.

حاولت إسرائيل اغتيال جهاد غنام عدة مرات آخرها في عملية "سيف القدس" في مايو/ أيار 2021.

يعتبر الشخصية الأبرز في سرايا القدس، كما أنه على علاقة مباشرة مع أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ويرتبط بعلاقة مميزة ومباشرة مع أكرم العجوري القائد العام لسرايا القدس وهو عضو في المكتب السياسي للحركة.

طارق عز الدين

أحد قادة العمل العسكري لسرايا القدس في الضفة الغربية، وهو من بلدة عرابة جنوب غرب جنين ويبلغ من العمر 48 عاما.

اعتقل أكثر من مرة في سجون الاحتلال وتعرض للتعذيب والتحقيقات، آخرها عام 2002، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد مضافًا إليه 25 سنة، بتهمة مشاركته في هجمات ضد الاحتلال في الضفة الغربية.

سطع نجمه بشكل أكبر بعد تحرره في صفقة "وفاء الأحرار" التي أفرج بموجبها عن 1027 أسيرا، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، عام 2011.

بعد تحرره من الأسر بموجب الصفقة أبعد إلى قطاع غزة، واستقر في حي الرمال بمدينة غزة إلى حين إعلان استشهاده فجر اليوم، وكان قد أنتخب ضمن أول مكتب سياسي منتخب للجهاد الإسلامي عام 2018، كما انتخب في المكتب السياسي في دورته الثانية قبل أشهر.

يعد مسؤول العلاقات بين الجهاد الإسلامي في غزة وبين قوى المقاومة في الضفة المحتلة، وفق الاحتلال.

تتهمه سلطات الاحتلال، بأنه كان مسؤولًا عن العمل العسكري للجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

خليل البهتيني