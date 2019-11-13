غزة: 12 شهيدا والمقاومة تواصل قصف المواقع الإسرائيلية

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، الذين سقطوا جراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 12 شخصا، بينما أصيب 45 آخرون بجراح.

وقالت وزارة الصحة، إن فلسطينيَين اثنين، استشهدا الأربعاء، وسط وشمال القطاع.

والشهيد الأول، هو خالد معوض فراج، 38 عاماً، أحد قادة سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وسط القطاع، وقضى في غارة شنتها طائرة إسرائيلية. وقالت وزارة الصحة إن الشهيد الثاني، (لم تكشف عن هويته) وصل إلى مستشفى الشفاء، بمدينة غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح، لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد فراج في قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة “أثناء تصديه للعدوان الصهيوني الغاشم”.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، إن إحدى طائراته شنت غارة على مجموعة كانت تطلق الصواريخ على إسرائيل.

في غضون ذلك، واصلت طائرات الاحتلال قصفها، صباح اليوم الأربعاء، لمجموعة من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت الوكالة بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت بصاروخ واحد أرضا زراعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة ملحقة أضرارا مادية بعدد من المنازل التي تحطم زجاجها.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية شرق دير البلح ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، حسب المصدر نفسه.

وفي السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم، أن رشقة صاروخية ضربت إسرائيل من قطاع غزة بعد ليلة هادئة.

وأضافت أن صافرات الإنذار دوت بعد إطلاق صواريخ باتجاه المجتمعات الحدودية مع غزة ومنطقة سهل يهوده وبيت شيمش.

وحسب الصحيفة، تعرضت إسرائيل لنحو 200 قذيفة صاروخية أمس الثلاثاء، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا. (وكالات)