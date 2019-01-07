غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة

الاحتلال زعم أن الغارات جاءت ردا على صواريخ أطلقت من غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الاثنين، غارات حربية عدة استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تغريدات له على "تويتر"، إن طائرات إسرائيلية مقاتلة أغارت على عدد من الأهداف داخل معسكر تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

وزعم أدرعي، أن القصف الإسرائيلي جاء "ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية".

وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار قد دوت في محيط مدينة عسقلان الساحلية جنوب فلسطين المحتلة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم منذرة بقدوم قذيفة صاروخية باتجاه المدينة، منوها إلى أن "منظومة الدفاع الصاروخية "القبة الحديدية" تمكنت بعد ذلك بلحظات من اعتراض صاروخي".

وقصف جيش الاحتلال أمس، مرصدين للمقاومة في القطاع؛ أحدهما في خانيونس جنوب القطاع والثاني شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات.