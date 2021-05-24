غزة: 155 ألف عامل تضرروا جراء العدوان الإسرائيلي

قال إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن 155 ألف عامل تضرروا من العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وكذلك من جائحة كورونا.

وأشار الغصين في مؤتمر صحفي له، إلى أنه تقرر إعفاء هؤلاء العمال من رسوم التأمين الصحي الحكومي لمدة 6 شهور، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات أخرى تساهم في إغاثتهم.

وبين الغصين أن نسبة البطالة ارتفعت إلى ما يزيد عن الـ50 بالمئة، والتي تضاف إلى أعداد المتعطلين عن العمل قبل العدوان الأخير وعددهم (228000).

أكثر من 90 بالمئة من عمالنا فقدوا مصدر دخلهم الوحيد، وأصبحوا عاطلين عن العمل، بعد تدمير عدد كبير من المصانع خلال كل عدوان على غزة.

وحمل وكيل وزارة العمل بغزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي طال القطاع الاقتصادي، ودمر المنشآت، ما أفقد عشرات الآلاف من العمال وأصحاب العمل أعمالهم.

طالب الغصين، بإنشاء صندوق حماية لتعويض العاملين في القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المتضرر الأول هو الطبقة الكادحة من العمال.

ودعا منظمة العمل الدولية إلى إعادة إعمار وتأهيل مقر وزارة العمل الرئيس في غزة والذي دمره الاحتلال، وتبلغ مساحته 500 متر مربع ومكون من خمسة طوابق، ويقدم خدماته للعمال وأصحاب العمل، والمتمثلة في خدمات التشغيل، والتدريب المهني والرقابة على إجراءات السلامة والصحة المهنية.