غزل اميركي ايراني وتلميحات بامكانية الحوار المباشر

ابدت كلا من الولايات المتحدة وايران في تصريحات منفرده الاستعداد لعقد لقاءات ومباحثات مباشرة بين الطرفين، في خضم تعثر الوصول الى نقطة التقاء في مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الايراني والتي تحضرها واشنطن بشكل غير مباشر

اميركا مستعدة للتفاوض مباشرة مع ايران

واكدت واشنطن، أنّها “مستعدة” لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني، وذلك ردّاً على طرح طهران هذه الفرضية للمرة الأولى واعتبر متحدث رسمي إنّ “الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعاليةً، وهو أمر ملحّ للتوصّل سريعاً إلى تفاهم”، محذّراً من أنّه “لم يعد لدينا وقت تقريبًا للتوصّل إلى تفاهم” وفق ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية

اللهيان: التفاوض حال اقتضت الضرورة

وجاء التعليق الاميركي ردا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، التي اشار فيها الى أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مشترك حال تطلبت الضرورة ذلك من أجل تحقيق صفقة نووية "جيدة".

وقال عبد اللهيان: "حاليا إيران لا تتحدث مباشرة مع الولايات المتحدة... لكن إذا بلغنا خلال العملية التفاوضية نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية إلى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا".

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

مفاوضات فيينا

كانت إيران بدأت قد بدأت جولة أخرى من المحادثات النووية مع القوى العالمية، في فيينا بالنمسا بهدف إنقاذ اتفاق 2015 النووي المنهار.

تشارك في الاجتماعات كل الدول الموقعة على الاتفاق الأصلي والتي لم تنسحب منه وهي إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

كما تشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات الجارية لأنها أعلنت انسحابها من الاتفاق عام 2018 إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.