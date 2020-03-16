غزه: إخضاع 51 مسافرا للحجر الصحي إثر عودتهم من الخارج

أعلنت السلطات في قطاع غزة، الأحد، إخضاع 51 مسافرا للحجر الصحي الإجباري بعد عودتهم للقطاع عبر معبر رفح البري، بسبب فيروس “كورونا”.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، وصل الأناضول نسخة منه.

وحسب البيان: “وصل 51 مسافراً لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوماً في المكان المجهز بمدرسة مرمرة شرق رفح جنوب القطاع، وذلك كإجراء احترازي من فيروس كورونا”.

وأضاف: “سيتم تقديم الخدمة والرعاية اللازمة لهم طوال فترة الحجر، حفاظا على سلامتهم وسلامة مجتمعنا، وتنفيذاً للإجراءات الوقائية المتخذة”.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 38 حالة، جميعهم في بيت لحم (جنوب)، باستثناء إصابة واحدة في طولكرم (شمال)، فيما يخلو قطاع غزة من أي إصابة.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بكورونا في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم. (الأناضول)