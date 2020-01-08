غصن يعتذر للبنانيين عن زيارته إسرائيل

قال غصن "لست مضطرا لإعلان من قابلتهم في لبنان ولم أزر إسرائيل كمواطن لبناني بل كرئيس لرينو".

اعتذر كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان الأربعاء عن زيارة قام بها لإسرائيل في مؤتمر صحفي في بيروت.

وكان النائب العام اللبناني قال إنه سيستمع يوم الخميس لإفادة غصن بشأن بلاغ مقدم بحقه عن اجتماعه مع عدد من القيادات في إسرائيل التي زارها أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لرينو نيسان في عام 2008.

وقال غصن "لست مضطرا لإعلان من قابلتهم في لبنان ولم أزر إسرائيل كمواطن لبناني بل كرئيس لرينو".

وتابع "عدت إلى لبنان عدة مرات منذ زيارة إسرائيل ولم يحدث أي شيء".

