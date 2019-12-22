غضب أردني بعد اعتداء مدير الأمن العام على مواطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، السبت، تسجيلا يوثّق اعتداء مدير الأمن العام الجديد، اللواء حسين الحواتمة، على مواطن في الشارع العام، طالبا منه الانبطاح على الأرض.

وفي بداية التسجيل، يترجل مدير الأمن العام من مركبته السوداء، ويتجه نحو سيارة، طالبا من سائقها التوقف، ثم أمسكه من ملابسه، ودفعه وضربه على كتفه بقوة، طالبا منه الانبطاح على الأرض.

كما يظهر الفيديو ترجل شابين من مركبة الحواتمة، دون أن يشتركا بما يحدث، لكن شخصا آخر -مجهول الهوية- ظهر في الصورة بشكل مفاجئ، طالبا من الحواتمة والشابين المرافقين له العودة إلى مركبتهم.

وفي تلك اللحظة، تدخل مرافقا الحواتمة، بإشهار سلاحيهما في وجهه، فيما كان الحواتمة يرفض الاستجابة لدعوات الشخص مجهول الهوية الذي يطالبه بالعودة للمركبة، كما ظهر في الفيديو.

وبعد نقاش قصير، سيطر عليه إصرار الشخص مجهول الهوية على مراده، استجاب الحواتمة ومرافقاه، وركبوا سيارتهم، وغادروا المكان، تاركين سائق المركبة الذي أوقفه الحواتمة.

من جهتها، نقلت إذاعة "هلا أف أم" التابعة للجيش عن مصدر مطلع أن تحقيقات أمنية تجري مع شخصين أحدهما رجل أمن في حادثة تعرّض لها مدير الأمن الوطني اللواء حسين الحواتمة مساء الجمعة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر لم تسمه أن "مدير الأمن العام كان عائدا من مدينة مأدبا رفقة ابنيه، من دون أي مرافقة أو حراسة أمنية أو (لطاش) حيث اعتاد طوال عمله في الخمس سنوات الماضية على التحرك بهذا الشكل".



وبين أن مدير الأمن العام فوجئ بمركبة مطفأة الأنوار تسير خلف مركبته بشكل غير مستقيم (يمنة ويسرة) على طريق المطار باتجاه عمّان، ما أحدث إرباكا في الشارع بشكل عام، مشيرا إلى أن الحواتمة بقي يسير إلى الأمام قبل أن تتقدم المركبة بطريقة "متهورة" كادت معها مركبة الحواتمة أن تخرج عن الطريق الرئيس إثر انحرافها إلى كتف الشارع.

وأوضح أن اللواء الحواتمة أخذ أحد طريقا فرعيا، وبينما كانت هنالك جزيرة وسطية فوجئ بمركبة تسير بطريقة معاكسة أصبحت مقابلة لسيارة مدير الأمن، ما أدى إلى قطع الطريق أمامه.

ولفت إلى أن مدير الأمن طلب من ابنيه حمايته بينما هو ينزل إلى السيارة، حيث إن السلاحين الذين كانا بحوزتهما يعودان للحواتمة، بينما كان قد وجه نداء إلى رجال الشرطة للوصول إليه.

وبين المصدر أنه فور نزول الحواتمة والطلب من الشاب الخروج من المركبة و"النزول إلى الأرض كإجراء احترازي"، فوجئ بنزول فوري لسائق السيارة المعاكس للسير، وجرت مناداة عدد من الأشخاص، وكان يعرّف بنفسه على أنه رجل أمن.

وتفاعل رواد مواقع التواصل في الأردن مع الفيديو، ونشروا تغريدات تعبر عن غضبهم من سلوك الحواتمة.